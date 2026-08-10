Москва10 авг Вести.На Украине растут антивоенные настроения. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По словам Мендель, украинцы в Интернете все чаще выражают несогласие с текущим положением дел в стране. При этом, отметила она, подконтрольное офису Зеленского телевидение показывает боевые действия как неизбежную реальность, которая никогда не кончится.

Растущие антивоенные настроения заполняют украинский интернет и суды, потому что в Украине людей могут осудить, подвергнуть санкциям или заклеймить предателями просто за призывы к миру или критику руководства написала она в соцсети Х

Мендель рассказала, что на Украине растет число обвинений в госизмене, однако в большинстве случаев люди просто высказываются о мире. Бывший пресс-секретарь добавила, что в отношении нее также готовят дело на основании "лингвистической экспертизы интервью", снятого в мае. Если обвинения будут предъявлены, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Для Зеленского слово правды – это угроза. Oн знает силу слов. Именно поэтому число обвинений в государственной измене в стране резко возросло подытожила она

Ранее Мендель обвинила Владимира Зеленского в хищении бюджетных средств.