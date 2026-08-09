Москва9 авг Вести.Бывшая пресс-секретарь лидера киевского режима Юлия Мендель обвинила Владимира Зеленского в хищении бюджетных средств. Так она прокомментировала в соцсети X видеозапись принудительной мобилизации в Одессе.

Мендель разместила видео, на котором девушка пытается помешать сотрудникам военкомата увезти ее молодого человека. Комментируя кадры, экс-пресс-секретарь заявила, что украинские власти могли направить бюджетные средства на финансовое стимулирование военнослужащих, однако вместо этого, по ее утверждению, допустили хищения.

Цена — многочисленные жизни и разрушенные семьи написала Мендель

Бывшая пресс-секретарь Зеленского ранее неоднократно критиковала деятельность украинского руководства. В частности, она указывала на просчеты властей в различных сферах, включая военную, утверждая, что они приводят к значительным потерям Украины.