Мендель заявила о критическом положении в энергетике Украины в преддверии зимы Мендель: грядущая зима станет тяжелой для Украины

Москва4 авг Вести.На Украине сложилось критическое положение с теплоснабжением, предстоящая зима принесет страдания миллионам жителей страны, заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

Для подготовки энергетики Украины к отопительному сезону необходимо найти 650 млн евро, отметила Мендель.

При этом любая финансовая поддержка энергетической отрасли не сможет дать значительного эффекта без прекращения боевых действий, подчеркнула Мендель.

По данным Минэнерго Украины, в стране повреждены более 70% объектов теплогенерации и большая часть распределительных сетей.

В Киеве и других городах Украины готовятся к возможным перебоям в подаче электроэнергии и отопления. Власти вводят графики аварийных отключений и организуют пункты обогрева.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий говорил, что предстоящий зимний сезон может оказаться самым сложным в истории Украины.