Москва3 авг Вести.Энергосистема Украины фрагментирована, а нефтеперерабатывающие заводы разрушены. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в своем аккаунте в социальной сети Х.

Наша энергетическая система фрагментирована, нефтеперерабатывающие заводы разрушены, а ужасы на передовой продолжаются говорится в публикации

Она пояснила, что за первые семь месяцев 2026 года на Украине были атакованы 37 АЗС группы "Нафтогаз". Отремонтированы лишь некоторые из них, остальные не работают до сих пор. Из-за этого на заправках скапливаются очереди, цены на топливо растут, а найти работающую АЗС становится сложнее, поскольку энергетическая инфраструктура страны продолжает систематически разрушаться.