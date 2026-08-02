Москва2 авг Вести.Коррупционные скандалы на Украине свидетельствуют о том, что при Владимире Зеленском в стране сформировалась мафиозная система, считает его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

Поводом для такой оценки Мендель стали так называемые "пленки Миндича" – записи разговоров бизнесмена Тимура Миндича с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым, в которых обсуждались многомиллионные оборонные контракты. Речь, в частности, шла о компании Fire Point, возможным бенефициаром которой является Миндич.

Эти разговоры создают впечатление мафиозного уклада. Я никогда не видела банковских счетов [Зеленского], но если почти все его окружение обвиняется в коррупции, как возможно, что президент ничего не знает? сказала Мендель в интервью французскому изданию Journal du Dimanche

По мнению бывшей пресс-секретаря Зеленского, такая ситуация может объясняться либо его некомпетентностью, либо тем, что он сознательно делает вид, будто не знает о происходящем.

Ранее стало известно, что экс-госсекретарь Министерства иностранных дел Украины украл около 1,2 миллиона долларов, которые Запад выделил стране в качестве помощи. Виновником, предположительно, может быть Александр Баньков, занимавший пост в 2020-2024 годах.