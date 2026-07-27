Москва27 июл Вести.Экс-госсекретарь Министерства иностранных дел Украины организовал схему расхищения и вывел на счета подконтрольных организаций около 1,2 миллиона долларов, которые Запад передавал стране в качестве помощи. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в Telegram-канале.

Хищение более 37 млн гривен (речь идет о событиях 2022 года, по курсу на тот момент - около $1,2 млн – Прим. ред.) пожертвований в поддержку Украины: разоблачена организованная группа отмечается в публикации

Следствие установило, что бывший госсекретарь МИД склонял международных доноров перечислять финансовую помощь на счет аффилированной общественной организации. В дальнейшем средства выводились через цепочку юридических лиц и конвертационных центров.

Чтобы имитировать деятельность НКО, участники схемы оформляли от ее имени фиктивные договоры о предоставлении грантов.

При этом НАБУ не раскрывает имен обвиняемых. Известно, что организатор схемы – бывший госсекретарь министерства, который занимал этот пост в 2020-2024 годах. В тот момент госсекретарем был Александр Баньков.

Ранее также сообщалось, что на Украине расследуется уголовное дело в отношении бывшего и.о. гендиректора одного из государственных оборонных предприятий. Его подозревают в коррупции.