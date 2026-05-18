Мошенники украли деньги у экс-премьера Украины Пустовойтенко Мошенники под видом СБУ украли у бывшего премьера Украины 158 тыс. долларов

Москва18 мая Вести.Бывший украинский премьер-министр Валерий Пустовойтенко, занимавший пост с 1997 по 1999 год, стал жертвой мошенников. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее городская прокуратура Киева сообщила, что злоумышленники под видом агентов Службы безопасности Украины (СБУ) позвонили некому 79-летнему мужчине и, угрожая завести против него уголовное дело, убедили провести "обыск по видеосвязи" и показать все сбережения.

Затем он по указанию сложил все деньги в пакет и возле своего дома отдал мошенникам "на проверку". В частности, он отдал 110 710 долларов и 10 200 евро, а также сбережения в израильских шекелях, английских фунтах и чешских кронах сказано в сообщении

Суммарно Пустовойтенко передал преступникам семь миллионов гривен (более 158 тысяч долларов). Мошенники задержаны, им предъявлены обвинения.

