Экс-премьеру Польши Моравецкому предъявят обвинение в хищении Onet: бывшему премьеру Польши Моравецкому предъявят обвинение в коррупции

Москва14 апр Вести.Бывшему премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому предъявят обвинения в коррупции. Об этом пишет издание Onet.

Уточняется, что Моравецкий курировал кражу в несколько сотен злотых, которые были направлены на избирательные кампании людей из окружения главы правительства.

Матеушу Моравецкому предъявят обвинения по делу о расследовании хищений в правительственном агентстве стратегических резервов (RARS) отмечается в публикации

По данным издания, поставляемые для RARS товары часто были дефектными, а их цены искусственно завышались. В качестве примера приводится контракт на закупку электрогенераторных установок для последующей передачи Украине.

В настоящий момент прокуратура расследует дело, обвинения предъявлены десятку человек. Несмотря на это, Моравецкий до сих пор даже не был допрошен, уточняется в публикации.

Моравецкий был премьер-министром Польши с 2017 по 2023 год.