Туск организовал срочное совещание после "пожара" в квартире президента Польши

Москва24 мая Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал правительственное совещание после звонка с ложной информацией о пожаре в квартире семьи президента страны Кароля Навроцкого в городе Гданьск.

Об этом польский премьер написал в соцсети Х.

Еще одна телефонная провокация! На этот раз пожарная служба получила сообщение о пожаре в семейной квартире президента Навроцкого в Гданьске ... На завтрашнее утро я созвал правительственный брифинг говорится в публикации говорится в публикации Туска

По его словам, провокаторы действуют против безопасности Польши. В настоящее время власти страны работают над установлением личностей и задержанием причастных к инциденту.

Согласно сведениям польской Государственной пожарной службы, всего поступило два ложных вызова. Первый — о пожаре, а затем второй — о "внезапной остановке сердца", передает RFM. Сотрудники служб взломали дверь семейной квартиры Навроцкого в Гданьске и вошли внутрь, однако помещение было пустым.

Как отметил пресс-секретарь президента Рафал Леськевич, ложные сообщения поступают в службы на протяжении нескольких дней. Он указал, что власти "не способны адекватно отреагировать" на эти нападки.

Ранее Навроцкий оконфузился во время интервью YouTube-каналу Zero, случайно выронив пакетик со снюсом из кармана пиджака.