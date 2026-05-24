Москва24 маяВести.Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал правительственное совещание после звонка с ложной информацией о пожаре в квартире семьи президента страны Кароля Навроцкого в городе Гданьск.
Об этом польский премьер написал в соцсети Х.
Еще одна телефонная провокация! На этот раз пожарная служба получила сообщение о пожаре в семейной квартире президента Навроцкого в Гданьске ... На завтрашнее утро я созвал правительственный брифинг говорится в публикацииговорится в публикации Туска
По его словам, провокаторы действуют против безопасности Польши. В настоящее время власти страны работают над установлением личностей и задержанием причастных к инциденту.
Согласно сведениям польской Государственной пожарной службы, всего поступило два ложных вызова. Первый — о пожаре, а затем второй — о "внезапной остановке сердца", передает RFM. Сотрудники служб взломали дверь семейной квартиры Навроцкого в Гданьске и вошли внутрь, однако помещение было пустым.
Как отметил пресс-секретарь президента Рафал Леськевич, ложные сообщения поступают в службы на протяжении нескольких дней. Он указал, что власти "не способны адекватно отреагировать" на эти нападки.
Ранее Навроцкий оконфузился во время интервью YouTube-каналу Zero, случайно выронив пакетик со снюсом из кармана пиджака.