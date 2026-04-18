Президент Польши Кароль Навроцкий оконфузился во время интервью YouTube-каналу Zero, случайно выронив пакетик со снюсом — никотиновыми подушечками.
Польский лидер достал некурительное табачное изделие из внутреннего кармана пиджака, но не удержал, и пакетик упал на пол. Один из ведущих поднял его и вернул Навроцкому, после чего присутствующие в студии рассмеялись.
Простите, они смеются над тем, что я подавал снюс президентуобратился интервьюер к задававшему вопрос слушателю. Слова журналиста приводит ТАСС
В ходе интервью Навроцкого спросили о планах правительства запретить продажу электронных сигарет и снюсов. Глава государства признал, что лично ему будет сложно поддержать эту инициативу.
Это будет трудное решение, потому что оно касается меня, и об этом знает вся Польша сказал политик
Ранее Навроцкого не раз замечали за употреблением стимулирующих веществ на публичных мероприятиях — во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и на предвыборных теледебатах.
В мае 2025 года Елисейский дворец попытался выдать неизвестный сверток на столе у французского президента Эммануэля Макрона за обычную салфетку.