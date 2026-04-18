У президента Польши Навроцкого во время интервью выпал пакетик со снюсом

Президент Польши Навроцкий в ходе интервью уронил пакетик со снюсом

Москва18 апр Вести.Президент Польши Кароль Навроцкий оконфузился во время интервью YouTube-каналу Zero, случайно выронив пакетик со снюсом — никотиновыми подушечками.

Польский лидер достал некурительное табачное изделие из внутреннего кармана пиджака, но не удержал, и пакетик упал на пол. Один из ведущих поднял его и вернул Навроцкому, после чего присутствующие в студии рассмеялись.

Простите, они смеются над тем, что я подавал снюс президенту обратился интервьюер к задававшему вопрос слушателю. Слова журналиста приводит ТАСС

В ходе интервью Навроцкого спросили о планах правительства запретить продажу электронных сигарет и снюсов. Глава государства признал, что лично ему будет сложно поддержать эту инициативу.

Это будет трудное решение, потому что оно касается меня, и об этом знает вся Польша сказал политик сказал политик

Ранее Навроцкого не раз замечали за употреблением стимулирующих веществ на публичных мероприятиях — во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и на предвыборных теледебатах.

В мае 2025 года Елисейский дворец попытался выдать неизвестный сверток на столе у французского президента Эммануэля Макрона за обычную салфетку.