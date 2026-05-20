Польша пригрозила жестким ответом на эскалацию конфликта на Украине Туск: украинский конфликт может спровоцировать решительный ответ Польши

Москва20 мая Вести.Эскалация конфликта на Украине может привести к решительному ответу со стороны Польши, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

Об этом политик сообщил во время пресс-конференции в Варшаве.

Хочу повторить, и, к счастью, сегодня я не один [так считаю], что конфликт на Украине вскоре может привести к ситуации, когда нам придется отреагировать решительно цитирует Туска Independent

Ранее официальный представитель оперативного командования ВС Польши Яцек Горышевский заявил, что Минобороны республики проводит масштабные тактические маневры в приграничных с Украиной районах. По его словам, активность беспилотников на границе является частью заранее утвержденного плана военных учений.