Москва20 маяВести.Эскалация конфликта на Украине может привести к решительному ответу со стороны Польши, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.
Об этом политик сообщил во время пресс-конференции в Варшаве.
Хочу повторить, и, к счастью, сегодня я не один [так считаю], что конфликт на Украине вскоре может привести к ситуации, когда нам придется отреагировать решительноцитирует Туска Independent
Ранее официальный представитель оперативного командования ВС Польши Яцек Горышевский заявил, что Минобороны республики проводит масштабные тактические маневры в приграничных с Украиной районах. По его словам, активность беспилотников на границе является частью заранее утвержденного плана военных учений.