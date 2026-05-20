В Польше начались военные учения у границы с Украиной

Москва20 мая Вести.Польское Министерство обороны проводит масштабные тактические маневры в приграничных с Украиной районах.

Об этом заявил официальный представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский в эфире телеканала Polsat.

Поводом для официального комментария стали сообщения в социальных сетях от жителей города Хрубешув, расположенного менее чем в 20 километрах от государственной границы.

Горожане выразили обеспокоенность в связи с интенсивными полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над населенным пунктом.

Представитель командования заверил общественность, что зафиксированная активность является частью заранее утвержденного плана военных учений, в ходе которых отрабатываются действия подразделений противовоздушной обороны.

Горышевский подчеркнул, что наблюдаемые маневры носят плановый характер и никак не связаны с возможными случаями нарушения воздушного пространства страны какими-либо иностранными объектами.

Ранее в Польше прошли первые испытания дрона Pirania, который предназначен для обнаружения, мониторинга и охраны различных подводных объектов.