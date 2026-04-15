Москва15 апрВести.В Польше прошли первые испытания дрона Pirania ("Пиранья"), который предназначен для обнаружения, мониторинга и охраны различных подводных объектов. Об этом сообщил портал Defence24.
Испытания дрона прошли в местечке Собешево на берегу Балтийского моря. Согласно данным портала, "Пиранья" успешно погрузилась на глубину, обнаружила там два подводных объекта, провела видеофиксацию, по команде оператора поднялась на поверхность и пришвартовалась к причалу. Испытания признаны успешными.
Pirania создавалась как ответ на растущие потребности критической подводной инфраструктуры, требующие постоянного мониторинга. Дрон можно использовать как в военных, так и в гражданских целяхцитирует Defence24 участника испытаний дрона и одного из его создателей Томаша Сауэра
Разработка дрона началась полгода назад. В ней участвовали представители Гданьского политехнического университета и компании Radmor S. A., которая входит в состав польского оборонного концерна WB. Характеристики дрона не разглашаются.
В ноябре прошлого года в Германии испытали подводный дрон-акулу для патрулирования Балтийского моря.