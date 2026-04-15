Defence24: в Польше на Балтике впервые испытали подводный дрон "Пиранья"

Москва15 апр Вести.В Польше прошли первые испытания дрона Pirania ("Пиранья"), который предназначен для обнаружения, мониторинга и охраны различных подводных объектов. Об этом сообщил портал Defence24.

Испытания дрона прошли в местечке Собешево на берегу Балтийского моря. Согласно данным портала, "Пиранья" успешно погрузилась на глубину, обнаружила там два подводных объекта, провела видеофиксацию, по команде оператора поднялась на поверхность и пришвартовалась к причалу. Испытания признаны успешными.

Pirania создавалась как ответ на растущие потребности критической подводной инфраструктуры, требующие постоянного мониторинга. Дрон можно использовать как в военных, так и в гражданских целях цитирует Defence24 участника испытаний дрона и одного из его создателей Томаша Сауэра

Разработка дрона началась полгода назад. В ней участвовали представители Гданьского политехнического университета и компании Radmor S. A., которая входит в состав польского оборонного концерна WB. Характеристики дрона не разглашаются.

В ноябре прошлого года в Германии испытали подводный дрон-акулу для патрулирования Балтийского моря.