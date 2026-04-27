Москва27 апр Вести.Польский премьер Дональд Туск, выступая на конференции по безопасности и восстановлению Украины в Жешуве, объявил о планах создания "армады дронов" при технической поддержке и участии украинской стороны.

По его словам, проект будет финансироваться в том числе из фондов ЕС, а его конечная цель - добиться превосходства над Россией в области технологий беспилотников.

С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей заявил Туск, выступление транслировалось на его странице в сети Facebook (запрещена в РФ)

Ранее Польша заявила о создании программы SAN, предусматривающей создание "стены дронов" на восточных границах страны - вдоль границ с Белоруссией и Россией. Стоимость проекта оценивается в 15 млрд злотых (около 4,2 млрд долларов), а его завершение запланировано на конец 2027 года.