Польша почти в шесть раз увеличила экспорт БПЛА на Украину за два года

Москва18 апр Вести.Экспорт беспилотников Польши на Украину увеличился почти в шесть раз с 2023 по 2025 год. Торговый баланс по дронам вырос со 135,9 миллиона долларов до 796,8 миллиона долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные официальной статистической базы Польши.

Рост экспорта обеспечен в большей части за счет малых тактических дронов весом от 250 граммов до семи килограммов. Их экспорт вырос со 119,6 миллиона долларов в 2023 году до 324 миллионов в 2024 году и до 609,5 миллиона в следующем году. Уточняется, что эта строка экспорта занимает 76,5% всего объема поставок.

Средние дроны из Польши на Украину в 2024 году поставлялись на сумму 115,3 миллиона долларов, однако в следующем году экспорт откатился до 90,3 миллиона. В сегменте беспилотников от 25 до 150 килограммов показан устойчивый рост — с 1,25 миллиона в 2023 году до 95,2 миллиона в 2025 году. Экспорт тяжелых дронов свыше 150 килограммов — с 4,97 миллиона до 795 тысяч долларов.

16 апреля министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что европейские союзники Киева выразили готовность выделить четыре миллиарда долларов на укрепление украинской ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.