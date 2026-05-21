Туск заявил об угрозе войны в Европе из-за роста инцидентов с БПЛА в Прибалтике

Туск: рост числа инцидентов с дронами в Прибалтике приближает войну в Европе Туск заявил об угрозе войны в Европе из-за роста инцидентов с БПЛА в Прибалтике

Москва21 мая Вести.Угроза войны в Европе становится реальной из-за роста числа инцидентов с БПЛА в Прибалтике. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит телеканал Polsat News.

Одно можно сказать наверняка: эта война создает действительно реальную угрозу отметил он

По словам Туска, его не удивляет, что уже несколько дней появляются подтверждения того, что страны Прибалтики могут не по своей вине погрузиться в хаос.

Польский премьер отметил, что он не тот, кто будет закрывать глаза на реальность, делая вид, что ничего не происходит.

Ранее представители Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что ВСУ планируют запускать дроны по территории РФ с территории стран Прибалтики.