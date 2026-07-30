Москва30 июл Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о планах передачи Украине дополнительных пакетов военной помощи, включая ракеты для систем Patriot.

Его заявление прозвучало в контексте инцидента с падением объекта на юго-востоке Польши.

После этого инцидента я вместе с министром обороны буду как можно скорее рассматривать вопрос о выделении дополнительной военной помощи Украине, в том числе ракет для Patriot, если будет такая необходимость сказал Туск на пресс-конференции

Инцидент произошел 30 июля. По данным польских военных, неопознанный летающий объект упал примерно в 3.40 по местному времени (4.40 мск) около населенного пункта Тарнавы-Колония Люблинского воеводства. Ракета упала в незаселенной местности, пострадавших нет. Позднее на месте падения ракеты обнаружили воронку диаметром 10 метров и обломки.