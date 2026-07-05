Польша раскроет данные о военной помощи Украине с 2022 года Минобороны Польши решило опубликовать сведения о поставках оружия на Украину

Москва5 июл Вести.Министерство обороны Польши раскроет информацию обо всех траншах военной помощи Украине, переданной с 2022 по 2026 год. Об этом сообщил глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети X.

Решение было принято после консультаций с премьер-министром Польши Дональдом Туском на фоне сообщений о возможной тайной передаче ВСУ ракет для систем Patriot.

Я распорядился раскрыть информацию обо всех траншах военной помощи в пользу Украины за 2022-2026 годы написал Косиняк-Камыш

По его словам, публикация сведений проводится в соответствии с законодательством и принципом ответственности перед обществом.

Кроме того, министр поручил Службе военной контрразведки провести проверку в связи с распространением, по его словам, секретной информации о поставках вооружений Украине.

Ранее Туск заявил, что Польша в скором времени может пересмотреть объемы помощи Украине. Премьер отметил, что страна несет ответственность за защиту всей восточной границы ЕС, а не только за помощь киевскому режиму.