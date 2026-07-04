Москва4 июл Вести.Польша в скором времени может пересмотреть объем помощи Украине. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск, передает Rzeczpospolita.

По его словам, Польша несет ответственность за защиту всей восточной границы ЕС, а не только за помощь Киеву.

Дело не в том, что я считаю, что Украине не нужна финансовая поддержка сказал Туск

Он подчеркнул, что европейские союзники должны учитывать его позицию и относиться к Польше с особым вниманием.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла.

Конфликт Навроцкого и Зеленского разгорелся после решения Киева присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (организация признана террористической и запрещена в РФ). УПА сотрудничала с нацистами в годы Великой Отечественной войны, на ее счету – многочисленные преступления, в том числе массовое убийство поляков и украинцев.