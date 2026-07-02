Польша решила уравнять права украинцев с другими иностранными гражданами МВД Польши: украинцев уравняют в правах с остальными иностранцами

Москва2 июл Вести.Польша решила уравнять украинцев в правах с другими иностранными гражданами. Об этом журналистам заявил польский министр иностранных дел Марчин Кервиньский.

Он добавил, что цель польского правительства – сделать системной помощь, которая ранее считалась специальной, и распространить ее на всех иностранцев.

Мы вводим систему равенства между всеми иностранцами, пребывающими на территории Польши. Мы отказываемся от решений, которые были предназначены для граждан Украины с целью облегчения им организации своей жизни и работы в Польше – на общих для всех иностранцев принципах добавил Кервиньский

Уточняется, что в 2025 году Польша потратила на поддержку украинцев 2,2 миллиарда долларов.

Между тем президент Польши Кароль Навроцкий отменил для граждан Украины некоторые льготы, введенные после начала спецоперации.

Речь идет о некоторых денежных выплатах, а также об упрощенных процедурах получения услуг.