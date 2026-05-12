Безработные украинцы не получат в Польше выплаты на детей В Польше отменили выплаты на детей безработным беженцам с Украины

Москва12 мая Вести.Украинские беженцы, официально не трудоустроенные в Польше, больше не смогут получать детские пособия. Об этом сообщает издание Money.pl.

В публикации отмечается, что еще в 2022 году в Польше был принят закон о помощи гражданам Украины. Благодаря ему у украинцев появился свободный доступ к польскому рынку труда и семейным пособиям.

С 2022 года закон неоднократно пересматривался. Например, согласно последней поправке, право на пособие по уходу за ребенком зависит от занятости его родителей. Изменение правил выплаты затрагивает около 150 тысяч детей с Украины.

Официально трудоустроенные украинцы в настоящее время имеют возможность получать в Польше пособие в размере 800 злотых (около 200 долларов на каждого ребенка). Однако, согласно поправке, теперь гражданам Украины придется доказать, что они работают и находятся в стране на законных основаниях. Кроме того, их ребенок должен учиться в польской школе.