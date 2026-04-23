Украинцев в Польше все чаще обманывают аферисты-соотечественники

Москва23 апр Вести.Находящиеся в Польше украинцы массово предлагают соотечественникам мошенническую схему аренды жилья, говорится в материале РИА Новости.

Пользуясь языковой идентичностью и безвыходным положением прибывающих беженцев, аферисты выманивают деньги за "содействие" в оформлении необходимых для проживания документов.

Поляки, сдающие квартиры гражданам Украины, сталкиваются с ситуацией, когда жильцы перестают вносить платежи. Но в соответствии с местным законодательством выселить неплательщика из съемного жилья в холодное время года невозможно, если арендатору некуда переместиться.

Если среди жильцов есть несовершеннолетние или инвалиды, то их выселение "на улицу" запрещено в любое время года.

В этой ситуации большинство арендодателей, имеющих дело с иностранцами, требуют от них указывать место, куда он должен будет переехать в случае невозможности оплатить квартиру. Для этого необходимо наличие документа от владельца жилья, куда предполагается выселение.

В этой связи в соцсетях, рассылках и в расклеенных на улице объявлениях, написанных, преимущественно, на украинском языке предлагается решить вопрос с "запасным жильем".

Корреспондент агентства после нескольких звонков авторам таких объявлений убедился, что услугу, стоимость которой составляет около 50 долларов, предлагают преимущественно украинцы. За эти деньги желающий может получить нотариально заверенный документ, в котором владелец "запасного жилья" дает согласие на проживание.

Собеседник журналиста на условиях анонимности признался, что в преступной схеме фигурирует один и тот же адрес в непригодном для проживания доме.

Формально человека должны выселить по этому адресу, но поверьте, что никто туда переселяться не захочет. Люди предпочтут ночлежку, где хотя бы тепло рассказал источник

По его словам, польские правоохранители редко интересуются данной проблемой.

В конце 2025 года польские пограничники зафиксировали массовый въезд в страну молодых украинцев, желающих избежать мобилизации на родине.