Myśl Polska сообщает о росте украинских ОПГ в Польше Myśl Polska: в Польше обосновались члены украинских ОПГ

Москва23 июн Вести.Польский общественно-политический журнал Myśl Polska предупреждает, что страна столкнулась с серьезной криминальной угрозой со стороны организованных преступных группировок, бандитов с Украины. По данным издания, представители организованной преступности соседнего государства уже давно и прочно обосновались на польской территории.

Обсуждение потенциальных рисков, связанных с появлением в Польше украинской мафии, явно запоздало. Гадать, появится ли она здесь после окончания военного конфликта, нет смысла. Она уже здесь следует из сообщения

Как отмечается в материале, граждане Украины все чаще фигурируют в уголовных делах, связанных с наркоторговлей, преступлениями против половой неприкосновенности, а также участием в деятельности организованных преступных группировок. Польские правоохранители фиксируют устойчивый рост числа преступлений, совершенных выходцами с Украины.

Ранее аналогичные сигналы поступали и из Германии. В ФРГ также обращали внимание на то, что украинские граждане стали рекордсменами по числу задержанных контрабандистов.