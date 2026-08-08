Экс-глава МИД Украины Кулеба: инцидентов с украинцами в Польше будет больше

Кулеба призвал украинцев готовиться к росту числа нападений на них в Польше Экс-глава МИД Украины Кулеба: инцидентов с украинцами в Польше будет больше

Москва8 авг Вести.Количество нападений на украинцев в Польше продолжает увеличиваться, текущий всплеск негативных настроений еще не достиг своего пика.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Инциденты против украинцев в Польше – это только начало, это еще даже не пик сказал он на видео, фрагмент которого публикуют украинские СМИ

В первой половине 2026 года польская полиция зафиксировала 180 заявлений от проживающих в Польше украинских граждан по факту различных актов агрессии со стороны местных жителей.

Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 года. За весь прошлый год таких жалоб было 275, пишет газета Rzeczpospolita.

Напряженность в отношениях между Украиной и Польшей усилилась после того, как в конце мая глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды – ордена Белого орла.

Варшава выражает серьезную обеспокоенность в связи с героизацией националистов на Украине и подчеркивает, что под бандеровским флагом эта страна не сможет войти в Евросоюз.

Радиостанция RFM24 сообщала о росте количества преступлений в Польше на почве этнической и расовой ненависти.