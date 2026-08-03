В Польше создали группу для решения проблемы с избиениями украинцев

В Польше заявили о росте числа преступлений против украинцев В Польше создали группу для решения проблемы с избиениями украинцев

Москва3 авг Вести.В Польше за прошлый год на треть выросло количество преступлений, совершенных по отношению к украинским гражданам. Такое заявление в эфире радиостанции RMF FM сделал замглавы польского МВД Чеслав Мрочек.

Растет число преступлений и нарушений, жертвами которых становятся украинцы сказал Мрочек

По его словам, речь идет о преступлениях, связанных с ненавистью по национальному признаку.

По информации заместителя главы МВД Польши, особенно выросло количество избиений граждан Украины. Он уточнил, что в полиции Польши создана специальная группа, которая занимается расследованием таких преступлений. Вместе с тем власти не собираются ужесточать наказания за данные преступления, сообщил Мрочек.

Также он озвучил данные о том, что за первое полугодие нынешнего года снизилось количество преступлений, в которые подозреваются иностранные граждане.