Москва3 авгВести.В Польше за прошлый год на треть выросло количество преступлений, совершенных по отношению к украинским гражданам. Такое заявление в эфире радиостанции RMF FM сделал замглавы польского МВД Чеслав Мрочек.
Растет число преступлений и нарушений, жертвами которых становятся украинцысказал Мрочек
По его словам, речь идет о преступлениях, связанных с ненавистью по национальному признаку.
По информации заместителя главы МВД Польши, особенно выросло количество избиений граждан Украины. Он уточнил, что в полиции Польши создана специальная группа, которая занимается расследованием таких преступлений. Вместе с тем власти не собираются ужесточать наказания за данные преступления, сообщил Мрочек.
Также он озвучил данные о том, что за первое полугодие нынешнего года снизилось количество преступлений, в которые подозреваются иностранные граждане.