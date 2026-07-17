RMF24: более половины поляков выступили против приема украинских беженцев

Опрос показал ухудшение отношения поляков к украинским беженцам RMF24: более половины поляков выступили против приема украинских беженцев

Москва17 июл Вести.Опрос, проведенный Центром изучения общественного мнения, показал, что более половины граждан Польши выступают против приема в страну украинских беженцев. Об этом сообщает RMF24.

По словам журналистов, впервые с 2014 года число противников приема беженцев с Украины перевешивает число сторонников.

Согласно опросу, 54% опрошенных считают, что помощь, оказываемая беженцам с Украины, слишком велика. Противоположного мнения придерживаются 40% респондентов, которые оценивают ее как адекватную говорится в материалах

Авторы исследования указывают, что ухудшение отношения вписывается в долгосрочную тенденцию, наблюдаемую с середины 2023 года.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рассчитывает на "отрезвление" Украины на фоне героизации Киевом нацистских преступников.