Почти 60% поляков уверены в негативном отношении Зеленского к Польше

Большинство поляков уверены, что Зеленский относится к их стране негативно Почти 60% поляков уверены в негативном отношении Зеленского к Польше

Москва22 июн Вести.Более 58% жителей Польши считают, что Владимир Зеленский плохо относится к стране, показал опрос, проведенный исследовательскими центрами United Survey и IBRIS по заказу портала Wirtualna Polska.

Отмечается, что 30,1% поляков считают отношение Зеленского к Польше положительным, 58,3% - отрицательным.

Из числа заявивших об отрицательном отношении Зеленского 33,7% считают, что его отношение к Польше "относительно негативное". Еще 24,6% указали, что отношение Зеленского "резко негативное".

При этом 11,6% опрошенных не ответили на вопрос.

В опросе участвовала 1 тысяча поляков, его провели по телефону с 12 по 14 июня.

Опрос проведен на фоне резкого ухудшения отношений между двумя странами на фоне скандала из-за прославления Киевом украинских националистов, виновных в массовом уничтожении поляков.

Ранее в канцелярии президента Польши назвали оскорблением решение Зеленского вернуть орден Белого орла по почте.

Зеленский, говоря о президенте Польши, отметил, что Кароль – это не его должность.