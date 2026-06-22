Москва22 июн Вести.Польше в 2022 году навязывали образ страдающей Украины. Однако теперь поляки изменили свое отношение к этой стране. Такое мнение ИС "Вести" высказал общественный деятель объединения "Польша - Восток", политолог Александр Яцек.

Отношения Польши и Украины не были самыми хорошими и раньше, до 2022 года. Поляки относились к украинцам с определенным подходом, когда те сотнями тысяч приезжали в Польшу, жили в подвалах, зарабатывая хоть какие-то деньги. Но вдруг в 2022 году политтехнологи начали из Украины выстраивать образ красивой девушки, которую насилует сосед из Востока, а поляки должны ее защищать, потому что она-де за демократию и она беззащитная. Вот такой образ полякам представляли объяснил он

Однако в действительности, уточнил эксперт, оказалось все иначе, и на Украине продолжили продвигать бандеровскую идеологию.

Поляки сделали все, чтобы Украине помогать, но через несколько лет оказалось, что это не молодая девушка, а старая некрасивая баба, которая родилась в сороковых годах… У нее отец - гитлеровский нацизм, а мать малоросская - - шовинизм. И "баба" впитывала ненависть к соседям с молоком матери. Тогда поляки вдруг подумали: действительно надо к этому по-другому подходить. А почему это случилось? Потому что долгие годы наше правительство делало все, чтоб прикрыть реальность, которая существовала на Украине. И, когда все маски спали, поляки увидели эту страшную, некрасивую бандеровскую бабу, которая угрожает Польше сегодня, потому что представляет собою абсолютно антипольскую идеологию заявил политолог

На днях президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского высшей польской государственной награды - ордена Белого орла. После решения Варшавы Зеленский отправил по почте Навроцкому отобранный орден.

Ранее в канцелярии президента Польши раскритиковали решение Зеленского вернуть орден Белого орла почтовым отправлением.