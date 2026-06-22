Мирошник об отношении Польши к Украине: не надо путать любовь с бизнесом Мирошник: Польша не станет отказываться от заработка на Украине

Москва22 июн Вести.Польша не станет отказываться от заработка на украинском конфликте. Такое мнение ИС "Вести" высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его мнению, никакой военно-технической блокады Украины со стороны Польши на фоне скандала вокруг главы киевского режима Владимира Зеленского не будет.

Я не думаю, что этого скандала хватит, чтобы настолько взыграла национальная гордость поляков, и они отказались от военной поддержки. Поляки, скорее всего, развернутся в противоположную сторону и будут ждать таких же сигналов от Европейского Союза, членами которого являются, на траншах которого очень неплохо себя чувствуют. И, знаете, скорее всего, формулировка будет такая: "ничего личного, только бизнес заявил он

Он подчеркнул, что Польша зарабатывает на предоставлении тыловых возможностей Украине.

Она направила им огромные завалявшиеся военные ресурсы, заменила их на новые, получила компенсации из Европейского фонда мира и совершенно не бесплатно предоставляет свои аэродромы и логистику [Украине], поэтому, по большому счету, Польша на этом просто откровенно зарабатывает. Поэтому здесь не надо путать любовь с возможностями бизнеса. В этом случае, я думаю, личные межнациональные отношения Варшавы и Киева здесь тоже можно вынести за скобки добавил Мирошник

На минувшей неделе Польша лишила главу киевского режима Владимира Зеленского высшей государственной награды страны - ордена Белого орла.