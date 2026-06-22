Конфликт между Украиной и Польшей может затянуться Мирошник: конфликт Украины с Польшей продлится год-полтора

Москва22 июн Вести.Нынешнее обострение отношений между Украиной и Польшей может затянуться на год-полтора. Такой прогноз ИС "Вести" озвучил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его мнению, обострение конфликта может повлиять на украинских беженцев, которые пребывают в Польше.

Стычка, конечно, чревата ухудшением отношений в отношении украинских беженцев, которые есть на территории Польши, а их было достаточно большое количество. И со стороны поляков эта ситуация будет ухудшаться. Возможно, это разовьется в принятие отдельных новых законов, которые лишают каких-нибудь преференций украинских беженцев, которые переехали на территорию Польши заявил он

Также, полагает Мирошник, существенный урон понесут экономические отношения между Польшей и Украиной.

Как известно, правящая партия в Польше опирается на фермеров, для которых появление украинской продукции сельского хозяйства на своей территории совершенно невыгодно. Поэтому будет разгораться этот спор. В конце концов, я думаю, он растянется на ближайшие, как минимум, год-полтора полагает дипломат

Кроме того, добавил он, ситуация может обострится в преддверии парламентских выборов в Польше осенью 2027 года.

На минувшей неделе Польша лишила главу киевского режима Владимира Зеленского высшей государственной награды страны - ордена Белого орла.