Москва22 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский позволяет себе резкие высказывания в отношении соседней Польши и ее нынешнего президента Кароля Навроцкого, так как имеет благословение и поддержку руководства Евросоюза. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат не исключает вмешательства Киева во внутриполитическую ситуацию в Польше.

То, что Украина … в грязных башмаках лезет во внутреннюю политику своих соседей, это совершенно ни для кого не новость, потому что абсолютно аналогичные вещи Украина и Зеленский демонстрировали во время предвыборной кампании, которая проходила в соседней Венгрии. Поэтому сказать, что Зеленский, тем более, имея благословение Брюсселя, не полезет во внутреннюю политику Польши - я бы не зарекался и не считаю, что Украина от этого воздержится. А вот получив благословение и поддержку, они будут выполнять любой функционал, нарушающий какие-то общедемократические нормы, правила отметил Мирошник

По словам посла, киевский режим готов исполнять любые указания своих хозяев.

Это, в принципе, одна из ведущих характеристик режима Зеленского, который готов на любые действия, на которые ему укажут хозяева. Мы же тоже понимаем, что это совершенно не собственное стремление Зеленского влезть вот в такое жесткое противостояние с поляками. Просто [действующий президент Польши Кароль] Навроцкий не нравится Брюсселю. И в Брюсселе есть как раз те, кто управляет Зеленским, те, кто могут его направить в нужное русло, и он для них является как раз той марионеткой, которую можно бросить на разжигание внутриполитической вражды внутри какой-то отдельно взятой страны отметил Мирошник

Ранее Киев устами министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги пригрозил Польше "зеркальными шагами" в случае недружественных действий со стороны Варшавы.