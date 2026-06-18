Мирошник уверен, что режим Зеленского будет развенчан в странах Европы Мирошник: режим Зеленского будет развенчан в странах ЕС, как режим Гитлера

Москва18 июн Вести.Режим главы киевского режима Владимира Зеленского повторит судьбу режима Адольфа Гитлера, который до Нюрнбергского процесса благостно воспринимали в целом ряде европейских государств. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что сейчас РФ сложно донести до спонсоров киевского режима правду о преступлениях украинских властей, так как дипломатические отношения с этими странами усложнены. Однако, добавил Мирошник, даже в государствах евротройки достаточно политических сил, адекватно оценивающих то, что происходит.

Наша задача, максимально используя все каналы, донести правду о том, что происходит на линии боевого соприкосновения, на прилегающих территориях, и детали того, как ведет себя тот режим, который выпестован и поддерживается, содержится западными странами. Все это было! Пока на Нюрнберге не рассказали о том, что было в Бухенвальде и в Освенциме, жители целого ряда европейских государств пребывали в таком благостном восприятии режима Гитлера. Я думаю, что аналогичная судьба ждет и режим Зеленского, и тех, кто его поддерживает заявил Мирошник

Ранее он заявил, что организация Объединенных Наций (ООН) игнорирует преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ограничивается общими заявлениями вместо реакции на конкретные инциденты. По его словам, комментарии представителей организации по подобным вопросам сводятся к формальным оценкам без анализа происходящего.