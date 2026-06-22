Москва22 июн Вести.Проявления неонацизма на Украине импонируют странам так называемой евротройки - Британии, Германии и Франции. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Речь идет, в частности, о планах Киева вернуть на Украину останки главарей Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) для последующего перезахоронения.

Я думаю, что для основных заказчиков такие неонацистские тенденции и проявления неонацизма в такой совершенно однозначной трактовке, кто же есть идейные отцы нынешней украинской власти - они достаточно хорошо импонируют как минимум евротройке. Евротройка, совершенно объятая реваншистскими настроениями, совершенно не против вспоминать о том, что в действительности источником власти и источником настроений на Украине являются такие, как Коновалец, Мельник, Бандера, Шухевич - вся эта когорта, которую они [киевский режим] постараются собрать в других странах и перетащить к себе в пантеон сказал посол

При этом, подчеркнул дипломат, Киеву неизбежно придется ответить на вопросы, уже возникающие в связи с этим у соседей Украины.

Пока я не знаю, насколько отдает себе отчет [глава киевского режима Владимир] Зеленский, что ему придется столкнуться с большим количеством вопросов, которые к нему будут предъявлены как минимум, соседями. Уже сейчас есть вопросы со стороны Венгрии. Поляки однозначно не преминут возможностью обсуждать вопросы Волынской резни. Я думаю, не выйдут также из этой парадигмы и, к примеру, Болгария и Румыния, у которых тоже достаточно много вопросов по поводу своих диаспор, сходства с поддержкой тех или иных националистических или нацистских преступников или образований, которые сейчас активно продвигает украинская сторона отметил дипломат

Также Родион Мирошник заявил: Зеленский позволяет себе резкие высказывания в отношении соседней Польши и ее нынешнего президента Кароля Навроцкого с благословения и при поддержке руководства Евросоюза.