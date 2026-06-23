Мирошник: Европа воспринимает нацизм на Украине как военное преимущество Мирошник объяснил, почему европейские страны замалчивают нацизм на Украине

Москва23 июн Вести.Европейские государства рассматривают нацизм на Украине в качестве военного преимущества. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В беседе с газетой "Известия" он отметил, что Брюссель не возражает против нацизма на Украине, так как это больше проблема взаимоотношений Варшавы и Киева.

Европа как раз достаточно позитивно смотрит на фашизм, на неонацизм, который процветает на территории Украины. И я думаю, что зачастую они воспринимают это как военное преимущество сказал Мирошник

Ранее он подчеркнул, что политика киевского режима по героизации Украинской повстанческой армии (УПА - признана экстремистской, запрещена на территории России) предоставляет Польше "легальный мотив" для противодействия вступлению Киева в Евросоюз. По его словам, на Украине не первый год наблюдается тенденция героизации националистических фигур, таких как Степан Бандера.