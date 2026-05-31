Москва31 мая Вести.Героизация нацистов – единственный способ удержать радикалов Западной Украины, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью "Соловьёв Live" для ИС "Вести".

Глава киевского режим Владимир Зеленский использует историю националистических формирований, потому что это единственная сила, с помощью которой он может поддержать радикалов, отметил посол.

У Украины ничего нет другого, у Зеленского нет ничего. Как он будет поддерживать "Азов" (запрещенная в РФ террористическая организация) и прочее, какими еще призывами? Будет им ставить в пример своего деда, который завоевал за Красную Армию, или 8 миллионов украинцев, погибших от нацистов, от фашистов. Нет ничего другого. Поэтому вот этих лидеров они вынуждены ставить… Чтобы радикалов как-то поддерживать на плаву, Украина вынуждена предпринимать такого рода действия сказал Мирошник

Он добавил, что героизация нацистов все больше разжигает исторический конфликт между Украиной и Польшей, где жива память о Волынской резне.

Здесь уже возникает такой исторический конфликт между Польшей и Украиной. Этот конфликт будет очень долго, потому что вся Западная Украина, точнее вот эти радикальные силы на Западной Украине являются поклонниками именно этих героев. Никаких других героев у них нет считает посол

21 мая на Украине торжественно перезахоронили прах одного из лидеров ОУН Андрея Мельника и его жены. Ранее их останки доставили из Люксембурга.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, чей дед участвовал в Великой Отечественной войне на стороне советских войск, похвастался планами вернуть на Украину останки лидеров ОУН для перезахоронения. Зеленский назвал деятелей ОУН людьми, которые якобы защищали идею независимости Украины.