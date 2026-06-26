Москва26 июн Вести.Украина как средство ведения войны против России должна быть устранена. Об этом заявил политический обозреватель Дмитрий Куликов в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Политолог отметил, что прямого нападения на Россию со стороны Запада вероятнее всего не будет.

Они надеются, что они за этим спрячутся… Да, мне кажется, что вот то действие, которое они предприняли, особенно в этом году, и американцы, и вот все, что наговорил [госсекретарь США Марко] Рубио, посмотрим, что скажет Трамп, означает только одно: главный инструмент ведения войны ими против нас - Украина. Должен быть устранен как средство ведения войны против России выразил свое мнение Куликов

Ранее сообщалось, что европейские государства рассматривают нацизм на Украине в качестве военного преимущества. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с газетой "Известия" отметил, что Брюссель не возражает против нацизма на Украине, так как это больше проблема взаимоотношений Варшавы и Киева.