Москва20 июл Вести.Запад и Украина пытаются развалить Россию изнутри, результатом спецоперации должно быть полное уничтожение украинского нацизма, который формировался на протяжении многих лет, заявил в интервью ИС "Вести" востоковед, доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ Олег Макаренко.

Как подчеркнул Макаренко, Запад ведет с Россией тотальную войну через своих прокси - Украину, а Киев среди прочего пытается сформировать в России внутреннего врага.

Ведь проникновение сюда крайне радикальных взглядов украинского населения тоже имеет место быть. Оно блокируется в аэропортах, оно блокируется в пунктах пересечения, пунктах пропуска пограничниками. Большое им спасибо и спасибо огромное специальным службам, которые ведут эту войну, которую мы не видим, каждый день. Огромное спасибо ребятам сказал Макаренко

По его словам, спецоперация РФ должна привести к переформированию украинского государства и тотальному уничтожению нацизма, который воспитывался на Украине долгие годы.

Сейчас сформировалось поколение украинцев, которое не знало Советского Союза, не знало, что такое Россия, и видело в ней исключительного врага. Перед нами стоит вот такая серьезная задача: тотальная зачистка всего нацистского прошлого этого государства и тех нацистов, которые на ней находятся. Это прежде всего безопасность государства. И это должно быть для нас абсолютной задачей, которую мы будем выполнять в ближайшее время - потому что Запад перед нами ее поставил. Да, нас невозможно победить в открытой войне - я честно скажу, это так. Я как отец военнослужащего, который находился в зоне специальной военной операции, скажу, что это так. Внутри, изнутри - хотят нас развалить изнутри. И это тоже факт заявил Макаренко

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил: нацизм не ликвидирован, как думали многие, он начинает процветать, и это необходимо пресечь.