Джонсон: неонацисты на Западе и Украине хотят уничтожить русских Аналитик Джонсон: неонацисты на Западе и Украине намерены уничтожить русских

Москва19 июл Вести.Многие на Западе и Украине придерживаются нацистской идеологии, целью которой является уничтожение русских как народа. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

Эксперт расценил это как осознанную попытку истребить целый народ, основываясь на нацистском учении о "сверхлюдях" и "недочеловеках".

Украина прославляет нацистскую символику, тех самых нацистов, которые устроили холокост сказал Джонсон

Аналитик также подчеркнул, что неприязнь к России и русским проявляется в конкретных действиях как на Западе, так и на Украине.

В качестве примера Джонсон указал на финансирование Вооруженными силами США биологических исследовательских лабораторий на украинской территории. Он утверждал, что эти лаборатории занимались разработкой биологических агентов, целенаправленно направленных против славян и русских с целью их уничтожения.

Это следствие отвратительной расистской идеологии. И самое ужасное, что на Западе ее разделяют очень многие подытожил экс-агент ЦРУ

Ранее хорватское издание Advance писало, что страны Запада используют Украину для войны против России.