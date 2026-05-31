Профессор Хадсон: Германия и Великобритания пропагандируют антиславянские идеи Профессор Хадсон рассказал о поддержке нацизма в Германии и Британии

Москва31 мая Вести.В некоторых европейских странах активно распространяются нацистские антиславянские идеи. Такое наблюдение высказал профессор Университета Миссури Майкл Хадсон.

В эфире YouTube-канала он призвал положить конец этническому и расистскому геноциду.

Это тот вид нацизма, который сейчас поддерживают Германия и Великобритания в конфликте против России - расистское утверждение, что люди, говорящие на славянских языках, якобы неполноценны, что они "тараканы" сказал Хадсон

При этом, по мнению профессора, на сегодняшний день России угрожает вся объединенная Европа.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у него нет никаких сомнений, что нацизм в Европе возрождается. Лавров отметил, что страны ЕС активно и идеологически внедряют его идеи в общество.