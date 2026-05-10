Посол Грозов заявил, что возрождение нацизма в Европе беспокоит Россию

Москва10 мая Вести.Москва обеспокоена тем, что нацизм вновь возрождается в Европе. Об этом сообщил посол РФ в Австрии Андрей Грозов.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что в Европе активно задействуются методы "геббельсовской пропаганды", включающие в себя ложь, запугивание, а также разжигание ненависти.

С глубокой озабоченностью мы видим, как вновь в Европе поднимает голову нацизм, его последователи – современные неонацисты рассказал Грозов

Дипломат напомнил, что Россия, являющаяся наследницей победителей нацизма, должна сохранять историческую память и защищать правду о войне.

Он также заявил, что политика некоторых стран, нацеленная на пересмотр истории, подрывает основы мирового порядка. По его словам, Москва отслеживает тревожную тенденцию в связи с ростом реваншистских настроений.