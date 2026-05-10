Москва10 маяВести.Нет никаких сомнений, что нацизм в Европе возрождается. Такое мнение Павлу Зарубину для ИС "Вести" озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.
То, что нацизм возрождается, то, что его активно и идеологически внедряя в общественное мнение, вот эти постулаты, и в практическом плане, поддерживая откровенно нацистский режим, Европа продвигает, здесь никаких сомнений нетзаявил Лавров
Ранее Лавров назвал лидера киевского режима Владимира Зеленского комедиантом, который пытается играть в трагедию.