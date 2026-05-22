Лавров: на Западе создают общеевропейскую группу для физического нападения на РФ

Москва22 мая Вести.Западные страны создают общеевропейскую группу для физического нападения на Россию. Об этом заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью интернет-изданию "Детская редакция".

Дипломат напомнил, что перед Второй мировой войной Третий рейх объединил под лозунгами нацизма почти всю Европу.

Точно так же сейчас под теми же флагами нацизма, реваншизма создают общеевропейскую группу нападения на Россию уже не только гибридными методами, но и про физическое нападение думают сказал Лавров

Министр отметил, что возглавляет эту группу лидер киевского режима Владимир Зеленский.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что стратегические риски "лобовой сшибки" Североатлантического альянса и РФ возрастают. По словам дипломата, последствия будут катастрофическими.