В Европе не стесняясь призывают повторить опыт Гитлера, заявил Лавров Лавров: в Европе без стеснения призывают повторить опыт Гитлера

Москва8 мая Вести.Многие в Европе без стеснения призывают повторить опыт Адольфа Гитлера, а еще готовят новое нападение на Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр в пятницу принял участие в торжественной церемонии возложения венков в здании дипведомства.

В Европе многие не стесняясь призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников, и готовят очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью - нанести ей стратегическое поражение сказал Лавров

С учетом этого, указал глава российского МИД, борьба с нацизмом, помимо идеологического аспекта, приобретает сегодня и практический смысл.

Ранее официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова, комментируя слова Владимира Зеленского по поводу его отношения к крымчанам, которых он называл "не партнерами, не друзьям, даже не человеческими существами", заявила, что глава киевского режима использует "классическую неонацистскую риторику вслед за Гитлером".