Москва30 апр Вести.Некоторые европейские страны пытаются возродить нацизм в обновленной форме. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в Астане на переговорах с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым в расширенном составе.

Нет никаких сомнений, что в нынешних условиях эта память (о Великой Отечественной войне - прим. ред​​​.) имеет не только историческое значение, но и практическое, учитывая настойчивость целого ряда европейских государств возрождать нацизм уже в новых формах сказал он

Министр также подчеркнул, что одним из ключевых элементов отношений России и Казахстана является общее отношение к памяти о Великой Отечественной войне. По его словам, две страны традиционно вместе отмечают годовщину Победы и проводят специальные памятные мероприятия.

Лавров находится в Казахстане с двухдневным официальным визитом. В его программе запланированы встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и главой МИД Ермеком Кошербаевым.