Сергей Лавров обсудит в Казахстане экономические и гуманитарные вопросы Сергей Лавров обсудит в Казахстане экономические и гуманитарные вопросы

Москва29 апр Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Казахстан. Наши страны рассмотрят сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Сергей Лавров встретится с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым. Последний раз глава МИД РФ посещал Казахстан в апреле прошлого года, когда принимал участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств​​​.

Сейчас стороны рассмотрят сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие на общих площадках - ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.