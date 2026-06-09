Лавров прибыл в Казань на заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ

Лавров прибыл в Казань, где примет участие в заседании СМИД ОДКБ Лавров прибыл в Казань на заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ

Москва9 июн Вести.Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Казань, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Заседание стартует 10 июня​​​. Глава МИД РФ, как ожидается, проинформирует на нем коллег об инициативах, которые направлены на реализацию приоритетов текущего председательства РФ в ОДКБ.

По данным официального представителя МИД России Марии Захаровой, по итогам расширенного заседания будут одобрены документы, выносимые на рассмотрение сессии Совета коллективной безопасности Организации 11 ноября в Москве. Кроме того, будет принят ряд совместных заявлений по актуальным международным вопросам.

Ранее Лавров заявил, что отголоски кризиса на Ближнем Востоке затронут регион ОДКБ.