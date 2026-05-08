Лавров: нацистам на Западе не будет пощады, если они сорвут празднование 9 Мая

Москва8 мая Вести.Нацистов на Западе, стремящихся использовать Украину для срыва празднования в РФ Дня Победы, не пощадят, если они попытаются реализовать задуманное. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

На церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в здании внешнеполитического ведомства он отметил серьезность Москвы в этом вопросе.

Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет подчеркнул Лавров

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России при попытке киевского режима сорвать в Москве 9 Мая нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.