Москва8 маяВести.Нацистов на Западе, стремящихся использовать Украину для срыва празднования в РФ Дня Победы, не пощадят, если они попытаются реализовать задуманное. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
На церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в здании внешнеполитического ведомства он отметил серьезность Москвы в этом вопросе.
Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будетподчеркнул Лавров
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России при попытке киевского режима сорвать в Москве 9 Мая нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.