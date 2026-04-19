Москва19 апр Вести.Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе видеообращения, приуроченного ко Дню памяти жертв геноцида советского народа, подтвердил решимость Москвы отстаивать историческую правду.

Его слова передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Глава МИД подчеркнул, что Россия продолжит активно противодействовать любым попыткам реабилитации нацистских преступников и их пособников.

Министр также акцентировал внимание на недопустимости пересмотра международно признанных итогов Второй мировой войны.

Лавров также отметил наличие широкой международной поддержки позиции Москвы по означенному вопросу. В качестве примера он привел успешное продвижение российских тематических инициатив на площадке ООН. В частности, ежегодное принятие резолюций, направленных на борьбу с героизацией нацистской идеологии.

Ранее Лавров заявлял, что в ряде стран европейского региона открыто прославляют нацистов и их последователей, а также предпринимают попытки переписать историю Второй мировой войны.