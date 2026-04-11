Москва11 апр Вести.В подходе евробюрократии в Брюсселе к правам человека доминирует нацистская идеология. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Соответствующий комментарий главы внешнеполитического ведомства размещен на сайте министерства.

Таким образом Лавров ответил на заявление представителя Еврокомиссии (ЕК) Паулы Пиньо, которая выразила недовольство его переговорами с венгерским коллегой Петером Сийярто по вопросу прав меньшинств на Украине.

Инвективы пресс-секретаря Еврокомиссии госпожи Паулы Пиньо нельзя расценить иначе как публичное признание не верховенства права, а верховенства нацистской идеологии в подходах Брюсселя к правам человека говорится в комментарии Лаврова

В конце января 2026 года глава российского в ходе интервью турецким СМИ обратил внимание, что киевский режим и его европейские союзники вычеркнули из своего варианта плана урегулирования конфликта требования соблюдать права нацменьшинств.

До этого содокладчик Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации Ибраима Гиссе признал, что принятый на Украине закон "О национальных меньшинствах" дискриминирует носителей русского и армянского языков, а также цыган.