Москва10 маяВести.Некоторые страны Евросоюза (ЕС) пытаются односторонне трактовать события времен Второй мировой войны. Об этом рассказал посол России в Австрии Андрей Грозов агентству РИА Новости.
По его словам, история все чаще используется в качестве инструмента текущей конъюнктуры.
Констатируем, что в ряде европейских стран усиливается тенденция к политизации исторической повестки и формированию односторонних трактовок событий Второй мировой войнысказал посол
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что курс Европы на переписывание истории Второй мировой войны - это глупость, ведущая к нищете.
Также посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил о необходимости объективного изложения исторических событий Великой Отечественной войны.