Посол Грозов заявил о попытках ЕС односторонне трактовать события Второй мировой Посол РФ: ряд стран ЕС пытаются односторонне трактовать события Второй мировой

Москва10 мая Вести.Некоторые страны Евросоюза (ЕС) пытаются односторонне трактовать события времен Второй мировой войны. Об этом рассказал посол России в Австрии Андрей Грозов агентству РИА Новости.

По его словам, история все чаще используется в качестве инструмента текущей конъюнктуры.

Констатируем, что в ряде европейских стран усиливается тенденция к политизации исторической повестки и формированию односторонних трактовок событий Второй мировой войны сказал посол

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что курс Европы на переписывание истории Второй мировой войны - это глупость, ведущая к нищете.

Также посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил о необходимости объективного изложения исторических событий Великой Отечественной войны.